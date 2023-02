Rentevrees terug op Damrak, techbedrijven onderaan in AEX

De AEX-index op het Damrak zakte maandag verder weg, onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. De rentevrees keerde terug op de aandelenmarkten door het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag al voor koersverliezen zorgde op Wall Street. De sterke arbeidsmarkt in de VS betekent dat de Federal Reserve meer ruimte heeft om de rente te blijven verhogen en het rentetarief langer hoog te houden om de inflatie te bestrijden. Dat is slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en vooral voor de snelgroeiende techbedrijven.

De AEX stond rond het middaguur 1,5 procent in het rood op 752,42 punten. De MidKap leverde 1,6 procent in tot 1009,94 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1,2 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in december. De winkelverkopen in de eurozone namen daarentegen af in december.

De chipbedrijven ASML en ASMI stonden onderaan in de AEX, met minnen tot 3,8 procent. Ook branchegenoot Besi, fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus behoorden tot de staartgroep, met verliezen tot 2 procent. Buiten de techsector moest staalconcern ArcelorMittal (min 2,9 procent) het ontgelden door de verslechterde economische vooruitzichten. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize en telecomconcern KPN, die minder gevoelig zijn voor economische schommelingen, gingen aan kop met plussen tot 0,9 procent.

Philips verloor 0,6 procent. Het zorgtechnologieconcern verklaarde in Nederland bijna klaar te zijn met het vervangen van zogeheten Dreamstation-slaapapneu-apparaten van de eerste generatie. Dat is de grootste groep van de apparaten die Philips moet vervangen omdat het isolerende schuim kan verbrokkelen.

In de MidKap was industrieel toeleverancier Aalberts (plus 2,2 procent) de sterkste stijger dankzij een adviesverhoging door Oddo BHF. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste verliezer, met een min van 4,5 procent.

Renault daalde 0,8 procent in Parijs. De raden van bestuur van de Franse automaker en zijn Japanse partner Nissan hebben na maanden van onderhandelingen ingestemd met de herziening van hun samenwerking. Eerder werd al bekend dat Renault onder de nieuwe overeenkomst zijn belang in Nissan in de loop van de tijd terugbrengt tot 15 procent. Daarnaast zal Nissan een belang nemen van ongeveer 15 procent in de elektrische auto-activiteiten van Renault, die een aparte beursnotering krijgen.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0827 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 73,86 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 80,66 dollar per vat.