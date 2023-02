Vakbond VVMC: woensdag staking in streekvervoer Groningen

Vakbond VVMC, die onderhandelt over de multimodale cao waaronder 1300 werknemers in het streekvervoer vallen, wil opnieuw actie gaan voeren. Werknemers werkzaam op het spoor en in de bus met de standplaats Groningen worden opgeroepen om woensdag het werk neer te leggen. Werknemers gaan 24 uur in staking, “tenzij de werkgeversvereniging (VWMO) voor die tijd integraal akkoord gaat met de eisen van onze leden”, aldus de vakbond.

De stakingsoproep geldt volgens de bond ook voor alle werknemers die op hoofd- en regiokantoren werken. Als werkgevers na deze staking nog niet akkoord gaan met de eisen van de vakbond, volgen er meer acties.

De cao waarvoor gestaakt wordt is de multimodale cao. De werknemers die hieronder vallen werken voor vervoerders die zowel trein- als busvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. De grote landelijke staking van maandag betreft de grote cao in het streekvervoer, waaronder 13.000 medewerkers vallen. Dit zijn voornamelijk buschauffeurs.

VVMC organiseerde in december en januari ook al regionale en landelijke stakingsacties. Bij beide cao’s willen de medewerkers dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk te verlagen.