Russische olie-inkomsten dalen fors door sancties

Rusland haalt steeds minder geld binnen met het verkopen van zijn olie. Daarmee lijken de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne, die zondag een nieuwe fase ingingen, effect te hebben. Ook voor Russische aardolieproducten zoals diesel en kerosine geldt nu een importverbod binnen de Europese Unie.

Door de sancties vanuit het Westen blijft er juist meer aardolie over om overzees te verschepen. Deze ladingen raakt Rusland echter alleen kwijt tegen fikse kortingen. Ondanks een groei in de hoeveelheid over zee geëxporteerde olie, lopen de inkomsten daardoor toch terug.

De totale hoeveelheid over zee verscheepte olie steeg de afgelopen weken met 125.000 vaten per dag. Dit aantal ligt daarmee op het hoogste niveau sinds juni. Maar deze stijging werd bijna helemaal tenietgedaan door een krimp van de hoeveelheid Russische aardolie die via olieleidingen naar Duitsland en Polen werd vervoerd. Die kwam afgelopen maand uit op 120.000 vaten per dag, tegenover dagelijks 510.000 vaten afgelopen zomer.

De Russische olie-inkomsten, die Moskou kan gebruiken om de oorlog in Oekraïne mee te financieren, daalden vorige week met 7 miljoen dollar tot 50 miljoen dollar.

De landen van de Europese Unie importeren sinds 5 december al geen ruwe aardolie meer uit Rusland. En nu geldt dit ook voor aardolieproducten uit Rusland, zoals diesel en kerosine. Russische olie ging afgelopen maand nog wel naar onder meer India en China.