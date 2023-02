Dell daalt op Wall Street na grote ontslagronde

Dell Technologies is maandag lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse computerfabrikant schrapt zo’n 6650 banen om kosten te besparen. Het bedrijf kampt met een sterk afgenomen vraag naar pc’s doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. De banenreductie komt neer op ongeveer 5 procent van het wereldwijde personeelsbestand van Dell. Het aandeel verloor 2,9 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief. Vrijdag zorgde het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport al voor koersdruk. In de grootste economie ter wereld kwamen er in januari veel meer banen bij waardoor de werkloosheid daalde naar het laagste niveau sinds mei 1969. De rentevrees laaide daardoor weer op. De sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve namelijk meer ruimte om de rente te blijven verhogen en die langer hoog te houden om de inflatie te bestrijden.

Ook de oplopende politieke spanningen tussen China en de VS zorgden voor terughoudendheid. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Amerikanen om de vermeende spionageballon neer te halen de relatie tussen de twee landen “ernstig beschadigd”. Daarnaast wordt uitgekeken naar een toespraak van Fed-president Jerome Powell op dinsdag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 33.824 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4115 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte met 0,8 procent tot 11.914 punten.

Tyson Foods daalde 5,4 procent. De vleesproducent boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Newmont zakte 4,9 procent. Het goudmijnbedrijf heeft een overnamebod gedaan van 17 miljard dollar op zijn Australische branchegenoot Newcrest Mining.

Tesla won 2,2 procent. Topman Elon Musk heeft investeerders niet misleid toen hij in 2018 op Twitter meldde dat hij van plan was het door hem geleide autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Dat heeft de jury vrijdag bepaald in de zaak die beleggers tegen hem hadden aangespannen. De investeerders beweerden dat de tweet van Musk hen miljarden heeft gekost.

Betaalbedrijf PayPal verloor 3,3 procent na een adviesverlaging door investeringsbank Raymond James. Muziekstreamingdienst Spotify profiteerde van een adviesverhoging door Wells Fargo en klom 2,4 procent.