Aziatische beurzen gemengd na renteverhoging in Australië

De aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De beurshandel stond onder meer in het teken van het rentebesluit van de Australische centrale bank. Die verhoogde de rente in het land met een kwart procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook gaf de centrale bank aan dat de rente in de loop van het jaar verder zal worden opgeschroefd.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent. Het was de negende keer op rij dat de rente in het land werd verhoogd. De Australische rente staat nu op het hoogste niveau sinds 2012. In Tokio eindigde de Nikkei een fractie lager en staakte daarmee een vierdaagse winstreeks. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank daalde 0,9 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers, die na de slotbel naar buiten worden gebracht. Ook spelcomputermaker Nintendo opent later op de dag de boeken. Dat aandeel won 0,4 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong toonde wat herstel na de recente zware verliesbeurten en klom 0,3 procent. Baidu maakte een koerssprong van 16 procent. Het Chinese internetconcern liet weten dat zijn chatbot bijna klaar is voor gebruik. Ook de Amerikaanse concurrent Google verklaarde een testversie te lanceren van zijn chatbot. Met de chatbots, die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI), willen de bedrijven de concurrentie aangaan met ChatGPT. De stappen van Baidu en Google volgen op de investering van 10 miljard dollar van Microsoft in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Kospi in Seoul steeg 0,4 procent. In Mumbai lieten de tien bedrijven die tot het Indiase conglomeraat Adani behoren een gemengd beeld zien in afwachting van de resultaten van een aantal bedrijven. De ondernemingen van miljardair Gautam Adani staan al enkele weken onder druk na beschuldigingen van gesjoemel met omzetcijfers en koersmanipulatie. Adani Enterprises, het vlaggenschip van de groep, steeg dinsdag echter 20 procent na aankondiging dat het geplaagde bedrijf 1,1 miljard dollar aan leningen willen terugbetalen. De handel in het aandeel werd na de koerssprong stilgelegd.