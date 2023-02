Stroomtarief 700.000 Vattenfall-klanten onder prijsplafond

Het stroomtarief komt voor 700.000 klanten van energieleverancier Vattenfall vanaf 1 april onder het prijsplafond terecht, zegt Cindy Kroon, commercieel directeur bij Vattenfall, dinsdag in het AD. De energieleverancier verlaagt zijn tarieven tot nét boven het prijsplafond, maar honderdduizenden klanten krijgen ook een loyaliteitskorting op de prijs voor elektriciteit.

“We gaan de tarieven halveren voor alle consumenten en mkb-klanten’’, zegt Kroon. Klanten zonder korting betalen vanaf 1 april 48 cent per kWh voor elektriciteit en 1,83 euro per kubieke meter voor gas. De nieuwe tarieven gelden volgens de commercieel directeur in ieder geval voor drie maanden.

“We vergeten dat er ook heel veel mensen zijn die méér verbruiken dan de hoeveelheid energie die onder het prijsplafond valt. Zij gaan dit enorm merken. Deze daling is hard nodig. Die hoge prijzen gingen mensen niet heel lang meer volhouden”, stelt Kroon.

Eind vorige maand liet Vattenfall al weten te verwachten binnenkort de hoge tarieven naar beneden bij te stellen. Vattenfall is de eerste grote energiemaatschappij die de tarieven verlaagt tot onder het prijsplafond. Het kleinere Budget Energie meldde al wel eerder dat het zijn tarieven verlaagt tot onder het prijsplafond.