Entertainmentconcern Walt Disney schrapt 7000 banen

Entertainmentconcern Walt Disney gaat het bedrijf herstructureren, waarbij 7000 banen worden geschrapt. Dat komt overeen met 3,6 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Daarmee wil het concern kostenbesparingen van 5,5 miljard dollar (5 miljard euro) doorvoeren. Dat is volgens het concern nodig wegens tegenvallende resultaten van streamingdienst Disney+. Dit onderdeel leed in het afgelopen kwartaal een verlies van 1 miljard dollar, zo werd woensdag bekend.

Disney+ zag voor het eerst het aantal abonnees afnemen. In totaal haakten 2,4 miljoen abonnees af, vooral als gevolg van prijsverhogingen van de streamingdienst. Daarmee is het klantenbestand gedaald tot 161,8 miljoen kijkers. De sterke afname is volgens marktkenners een tegenvaller.