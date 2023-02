Meer omzet voor Unilever verwacht, maar vraagtekens blijven

Als Unilever donderdag zijn jaarcijfers publiceert, zal het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern vermoedelijk een hogere omzet tonen. Maar dat komt grotendeels door hogere prijzen waarmee de gestegen kosten voor grondstoffen, energie, transport en lonen wordt gecompenseerd.

De grote vraag is hoeveel minder producten Unilever heeft afgezet omdat consumenten scherper op de prijs van producten letten. Ook de verwachtingen van Unilever zijn van belang, zeker nu de Europese economie vertraagt.

Daarnaast is er veel te doen geweest om de strategie van Unilever. Beleggers vinden al langer dat het bedrijf, dat enkele jaren geleden besloot Nederland te verruilen voor het Verenigd Koninkrijk met zijn hoofdkantoor, te veel verschillende dingen doet. Dat zou ervoor zorgen dat de waarde van Unilever, dat merken voert als Magnum, Knorr en Vaseline, achterblijft bij die van concurrenten als Nestlé. Diezelfde aandeelhouders vinden ook dat Unilever te veel aandacht schenkt aan duurzaamheid en niet genoeg let op winstgevendheid.

Toch zal topman Alan Jope niet veel aan de strategie wijzigen. De Schot, die Paul Polman in 2019 opvolgde als topman van Unilever, maakte vorig jaar bekend in juli met pensioen te gaan. FrieslandCampina-topman Hein Schumacher werd vorige maand aangewezen als zijn opvolger. Hij werd vorig jaar al opgenomen in de raad van commissarissen van Unilever, dus hij heeft al inzicht in het reilen en zeilen van het bedrijf.

Aanpassingen van de strategie zijn pas te verwachten nadat Schumacher is gestart. Jope zal hem het gras niet voor de voeten willen wegmaaien.