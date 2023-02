ManUnited flink omhoog op Wall Street door overnamespeculatie

Manchester United werd woensdag meer dan 14 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op een bericht van de Britse krant Daily Mail dat investeerders uit Qatar in de komende dagen een bod willen uitbrengen op de Engelse voetbalclub van de Nederlandse trainer Erik ten Hag. Vorig jaar november schoot het aandeel ManUnited ook al omhoog nadat de Amerikaanse eigenaren, de familie Glazer, bevestigden te kijken naar een mogelijke verkoop van de club.

Ook Uber liet een stevige koerswinst zien van 4,6 procent. De taxi- en bezorgdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Topman Dara Khosrowshahi sprak van het sterkste kwartaal van het bedrijf ooit. Ook verwacht hij dat de resultaten dit jaar verder zullen verbeteren.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de opmars een dag eerder die volgde op uitlatingen van centralebankpresident Jerome Powell. De Fed-baas zei onder meer dat de inflatie begint af te koelen. Wel waarschuwde hij dat er mogelijk meer renteverhogingen nodig zijn om die onder controle te krijgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 34.118 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4153 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 12.073 punten.

CVS Health won 2,5 procent na publicatie van kwartaalcijfers. Het gezondheidszorgbedrijf kondigde tevens aan branchegenoot Oak Street Health (plus 4,3 procent) over te nemen voor 10,6 miljard dollar.

Chipotle Mexican Grill zakte ruim 4 procent na tegenvallende resultaten van de restaurantketen. Yum Brands, de eigenaar van fastfoodketens als KFC, Taco Bell en Pizza Hut, ging licht omlaag ondanks beter dan verwachte cijfers. Wel kampte het bedrijf afgelopen kwartaal nog met lagere verkopen in China.

EBay ging 1 procent omlaag. Het internetbedrijf ontslaat ongeveer 4 procent van al het personeel, waarmee zo’n vijfhonderd banen verloren gaan. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen heeft last van teruglopende uitgaven van klanten en profiteert niet langer van coronalockdowns.

Activision Blizzard daalde 2,3 procent. De Britse mededingingswaakhond CMA wil geen goedkeuring geven voor de overname van het gamesbedrijf door Xbox-maker Microsoft. Volgens de CMA beperkt de overname de concurrentie op de Britse markt voor computerspellen. In de Verenigde Staten keerde toezichthouder FTC zich ook al tegen de overname.