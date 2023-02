NS: 70.000 keer in- en uitgecheckt met betaalpas in eerste week

In de eerste week dat reizigers bij de Nederlandse Spoorwegen konden in- en uitchecken met een bankpas of creditcard hebben zo’n 70.000 reizigers dit gedaan. In het weekend maakten meer reizigers van die mogelijkheid, met de naam OVpay, gebruik dan doordeweeks.

Volgens een woordvoerster van NS komt dit omdat er op zaterdag en zondag meer gelegenheidsreizigers zijn, die bijvoorbeeld de trein nemen voor een dagje uit. Zij hebben vaak geen ov-chipkaart. Het in- en uitchecken met een betaalpas is vooral bedoeld om het reizen met de trein makkelijker te maken voor mensen die dit niet zo vaak doen.

Vanaf dinsdag 31 januari is het mogelijk om met een bankpas of creditcard door de poortjes van NS te gaan. Ook QBuzz zette deze dag de bankpasjes aan voor zijn treinen in de regio Dordrecht, Arriva deed dat voor de Limburgse treinen.

Dagelijks nemen in totaal 1 miljoen reizigers een trein van NS. Het gebruik van de incheckmethode met een fysieke of digitale betaalpas neemt naar verwachting toe, meldt de woordvoerster.