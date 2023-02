FNV-leden bouwmaterialenleveranciers gaan actie voeren

Werknemers van bouwmaterialenleveranciers gaan vanaf maandag actievoeren. Dat meldt vakbond FNV nadat werkgeversvereniging Hibin niet in is gegaan op een ultimatum van die bond. Inzet van de acties is een nieuwe cao.

FNV eist een loonsverhoging van 14,3 procent voor één jaar en vervolgens automatische compensatie van de inflatie. Hibin noemt die eis “onverantwoord hoog en uit de pas met de realiteit”. De brancheorganisatie houdt vast aan een eerder onderhandelingsresultaat van in totaal 6,2 procent meer loon. Dat werd niet alleen door FNV-leden, maar ook door die van CNV en De Unie afgewezen.

FNV is nu de enige die actie gaat voeren omdat van de andere bonden niet voldoende leden achter acties stonden. Volgens FNV-bestuurder Osman Yildiz begint zijn bond met prikacties. “We doen werkonderbrekingen op het drukste moment van de dag.” Dat gaat de komende weken bij verschillende bedrijven gebeuren.

Tegelijkertijd bereidt FNV zich voor op stakingen, stelt Yildiz. “Dat zien we als laatste redmiddel, maar we gaan daar wel voor plannen. We hopen uiteraard dat de werkgevers snel tot inkeer komen.”

Overigens wil Hibin het eerder gedane eindbod wel al in gaan voeren. Dat zou betekenen dat de werknemers per 1 januari een loonsverhoging van 2,5 procent plus 50 euro krijgen en per 1 juli nogmaals 2 procent extra loon.