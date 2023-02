OPEC-baas wil dat klimaatactivisten ‘naar grotere plaatje kijken’

Klimaatactivisten moeten niet alleen maar aandringen op het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar zouden “naar het grotere plaatje” moeten kijken. Dat heeft secretaris-generaal Haitham Al-Ghais van oliekartel OPEC tijdens een energieconferentie in Caïro gezegd. Volgens hem moeten “alle partijen samenwerken aan een energietransitie die ordentelijk verloopt, inclusief is en energiezekerheid voor iedereen helpt veilig te stellen.”

Volgens Al-Ghais heeft de oliesector al jaren last van chronisch te lage investeringen. Er moet wereldwijd jaarlijks 500 miljard dollar bij tot 2045, vindt de oliebestuurder uit Koeweit. Verschillende oliebedrijven, zoals Shell en BP, gaven al aan hun investeringen in groene energie niet verder op te blijven voeren en BP stelde zelfs zijn klimaatdoelen naar beneden bij.

Al-Ghais ziet in de VN-klimaatconferentie COP28 die later dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden een “nieuwe gelegenheid om te komen tot inclusieve, duurzame en op overeenstemming gebaseerde oplossingen voor de klimaatverandering”.

Volgens de OPEC-baas stijgt de vraag naar olie dit jaar naar haast 102 miljoen vaten olie per dag, meer dan de wereld voor de coronapandemie gebruikte. Ook daarna blijft de vraag naar olie toenemen, tot 110 miljoen vaten olie per dag in 2025.

Al-Ghais stelt dat de OPEC en partners als Rusland, samen ook wel aangeduid als OPEC+, vastberaden zijn de oliemarkt stabiel te houden. Rusland kondigde deze week evenwel aan minder olie te gaan produceren als reactie op westerse sancties. Saudi-Arabië en andere belangrijke OPEC-landen zouden niet meer olie willen gaan oppompen om dat op te vangen, waardoor de olieprijs de laatste dagen flink steeg.