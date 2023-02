Topman IEA: winst olie- en gasindustrie 4 biljoen dollar in 2022

De wereldwijde olie- en gasindustrie heeft vorig jaar een winst behaald van in totaal ongeveer 4 biljoen dollar, omgerekend ongeveer 3726 miljard euro. Dat zei topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een conferentie in Oslo. Dankzij de sterk gestegen prijzen voor olie en gas door de oorlog in Oekraïne hebben grote olieconcerns zoals Shell, BP, ExxonMobil en Chevron recordwinsten in de boeken gezet.

De winst ligt veel hoger dan het gemiddelde van 1,5 biljoen dollar in voorgaande jaren, aldus Birol die sprak via een videoverbinding. Overigens leden oliebedrijven in 2020 juist nog zware verliezen omdat toen de olieprijs kelderde vanwege de coronapandemie. De prijs was dat jaar zelfs even negatief, wat betekende dat kopers van olie geld toe kregen.

Birol waarschuwde wel dat landen die erg afhankelijk zijn van olie- en gasinkomsten zich moeten voorbereiden op een zwakkere vraag op de langere termijn. Dat geldt met name voor landen in het Midden-Oosten, aldus de IEA-directeur.

De torenhoge winsten voor de oliesector hebben geleid tot felle kritiek van onder meer de Amerikaanse regering. President Joe Biden heeft oliemaatschappijen ervan beticht woekerwinsten te behalen over de rug van de consument die juist meer moet betalen aan de pomp. Volgens Biden doen oliebedrijven te weinig om de prijzen te verlagen.

Ook in Europa is veel onvrede over de recordwinsten van de olie-industrie, waarvan een groot deel wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Zo zijn er vanuit de politiek oproepen om oliebedrijven nog meer belasting te laten betalen over de hoge winsten.

Oliekartel OPEC maakte dinsdag bekend dat de wereldwijde olievraag in het vierde kwartaal van vorig jaar hoger lag dan in dezelfde periode van 2019, dus voor corona. De vraag bedroeg gemiddeld 101,17 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Dat waren er gemiddeld 99,76 miljoen per dag in het laatste kwartaal van 2019. De OPEC verwacht dat de vraag dit jaar verder zal stijgen omdat China zijn strikte coronabeperkingen heeft losgelaten. China is ’s werelds grootste olie-importeur.