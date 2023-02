Rechter: instemming DNB met fusie Optas en Aegon deugt niet

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onjuist gehandeld bij de beoordeling van de fusie tussen verzekeraar Aegon en pensioenverzekeraar Optas. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De fusie in 2007 stuitte op verzet van (oud-)havenmedewerkers van wie het pensioengeld bij Optas was ondergebracht. Na de fusie zou dit geld, in totaal 2,5 miljard euro, worden overgeheveld naar het eigen vermogen van Aegon, en daarmee niet ten goede komen aan de oudedagsvoorziening van circa 50.000 havenwerkers.

DNB stemde in met de samensmelting zonder dat het havenpersoneel hun bezwaren hebben kunnen uiten, aldus de rechtbank. Zo had DNB Aegon opdracht moeten geven om polishouders te informeren over de fusie, met daarbij de vermelding dat zij binnen dertig dagen bezwaar konden aantekenen. Dat is niet gebeurd. Als een kwart van de polishouders verzet had aangetekend, dan had DNB niet met de fusie in mogen stemmen.

De rechtbank oordeelt nu dat de fusie van Aegon en Optas heeft plaatsgevonden zonder de wettelijk vereiste instemming van DNB. “De weg naar het ongedaan maken van de fusie ligt open”, reageert het Actiecomit√© Optas-pensioenen dat de zaak aanspande. “Daardoor zou Optas herleven en zou de 2,5 miljard weer in de kas van Optas komen. Dan kunnen we Optas er op aanspreken dat die reserves voor de pensioenen moeten worden aangewend.”

Over de kwestie lopen meerdere rechtszaken. In mei volgt een zitting in hoger beroep over een eis namens de havenmedewerkers waarin zij een vernietiging van de fusie tussen Aegon en Optas eisen. “Door de uitspraak van de rechtbank Rotterdam staan we ook in die zaak sterker”, aldus het Actiecomit√©. Eerder had de rechter in die zaak nog in het nadeel van het Actiecomit√© beslist.

Een woordvoerder van DNB spreekt van een “tegenvallende uitspraak”. “We bestuderen nu de uitspraak en de implicaties hiervan. Inhoudelijk kunnen we op dit moment nog niet nader reageren.” DNB kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Ook Aegon bestudeert het vonnis nog. Een woordvoerder van de verzekeraar wijst er wel op dat er voor polishouders door deze uitspraak niets verandert.