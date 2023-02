BAM grote winnaar op positief gestemde beurs Amsterdam

De aandelenbeurs van Amsterdam is donderdag hoger aan een nieuwe sessie begonnen na een stroom aan cijferberichten. BAM werd bijna een tiende meer waard na positief nieuws voor aandeelhouders. Verzekeraar NN steeg na de publicatie van zijn halfjaarcijfers en dataleverancier RELX kon ook op bijval rekenen na het nieuws dat de winst en omzet waren toegenomen.

Bouwbedrijf BAM schoot 9,5 procent omhoog na de aankondiging dat aandeelhouders weer winst uitgekeerd krijgen, na een jarenlange periode zonder dividend. De winst is volgens de bouwer uit Bunnik op niveau en er is ook nog voldoende werk voor de boeg. Het bedrijf was de sterkste stijger van de kleinere beursfondsen

De AEX-index won in de ochtendhandel 0,7 procent tot 774,89 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1033,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

De sterkste stijger bij de hoofdfondsen was speciaalchemieconcern DSM (plus 3,4 procent), dat ook met jaar- en kwartaalcijfers kwam. NN werd 2,2 procent meer waard. De verzekeraar leed een nettoverlies doordat beleggingen in vastgoed en aandelen op papier minder waard werden. Maar het bedrijf wist met zijn verzekeringen wel meer kapitaal te genereren, wat goed is voor de financiƫle buffers van het bedrijf. Topman David Knibbe kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan.

RELX meldde een omzetgroei die sterker was dan eerder verwacht. Daarbij steeg ook de winst van het Brits-Nederlandse concern aanzienlijk. Het aandeel won 2 procent.

In de MidKap zakte Arcadis ruim 3 procent, ondanks de groei die het bedrijf afgelopen jaar doormaakte. Het advies- en ingenieursbureau zag de omzet en het bedrijfsresultaat flink stijgen, onder andere door de vele investeringen in schonere energiebronnen en -systemen. Daarbij heeft het bedrijf ook een recordhoeveelheid werk op de plank liggen.

Biotechnoloog Pharming maakte een duikeling van 6,5 procent na het bericht dat het Europees Geneesmiddelenbureau langer de tijd neemt voor zijn oordeel over het middel leniolisib voor de behandeling van patiƫnten met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 1,0707 dollar waard, tegenover 1,0676 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 79,31 dollar. Brent-olie steeg 0,7 procent in prijs tot 85,95 dollar per vat.