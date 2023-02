Bioscoop Kinepolis nog niet terug op omzetniveau van voor corona

De Belgische bioscoopketen Kinepolis, met twintig vestigingen ook een grote speler in Nederland, is er vorig jaar niet in geslaagd om de omzet weer terug te krijgen op het niveau van voor de coronapandemie. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de virusbraak, bleven de wereldwijde bezoekersaantallen meer dan een kwart achter. De opbrengsten werden vooruitgeholpen door prijsverhogingen, maar kwamen nog bijna een tiende lager uit dan voor corona.

Ook in 2022 waren er in het begin van het jaar nog coronabeperkingen, zegt Kinepolis. In sommige landen bleven de filmzalen zelfs tijdelijk gesloten. Daarnaast bleef het aantal filmreleases uit Hollywood in 2022 beperkt, ondanks een aantal kaskrakers zoals Top Gun: Maverick en Avatar: The Way of Water. Het zerocovidbeleid in China zette Hollywood ertoe aan films maximaal uit te stellen naar 2023 en 2024, legt de bioscoopketen uit.

Volgens topman Eddy Duquenne ziet het er voor de filmkalender voor komende jaren wel weer beter uit. Hij heeft de indruk dat er in Hollywood ook weer hard aan nieuwe titels wordt gewerkt. In de eerste helft van 2023 zijn de verwachtingen hooggespannen voor bijvoorbeeld The Super Mario Bros Movie, Spider-Man: Across the Spider-verse en Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Dankzij het wegvallen van de coronarestricties verbeterde het resultaat vorig jaar wel flink ten opzichte van 2021. De totale opbrengsten bedroegen net geen 500 miljoen euro. Dat komt neer op een stijging met bijna 88 procent. Er kwamen meer dan 29 miljoen bezoekers over de vloer, zo’n 71 procent meer dan een jaar eerder. Mensen die naar de film gingen gaven ook relatief veel uit. Onder de streep bleef 27,5 miljoen euro winst over, waar een jaar terug nog een verlies van 25,5 miljoen euro in de boeken ging.

Kinepolis telt in Europa in totaal 62 bioscopen. In Nederland is de keten een rivaal van Pathé. In de Verenigde Staten en Canada heeft Kinepolis ook nog 48 vestigingen.