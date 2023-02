Bouwbedrijf BAM hervat na jaren weer uitbetalen dividend

Bouwbedrijf BAM hervat het uitkeren van dividend aan aandeelhouders na een naar eigen zeggen goed 2022. In de voorgaande drie jaren werd geen dividend betaald. Volgens de bouwer uit Bunnik werd de winstverwachting behaald en is de orderportefeuille op een goed niveau. Het bedrijf ziet ook aantrekkelijke kansen in de markt door de grote vraag naar onder meer duurzame gebouwen en vitale infrastructuur.

BAM is van plan een dividend over 2022 uit te keren van 0,15 euro per aandeel. “Het verheugt mij aan te kondigen dat wij zullen voorstellen de dividenduitkering aan aandeelhouders te hervatten”, zegt topman Ruud Joosten in het cijferbericht. Daarmee bevestigt BAM de eerder uitgesproken verwachting voor het betalen van dividend.

De omzet van BAM daalde vorig jaar met 10 procent tot 6,6 miljard euro, maar dat kwam door de verkoop van bedrijfsonderdelen in Belgiƫ en Duitsland, waaronder de Duitse werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau. Als die effecten niet meegerekend worden, stegen de opbrengsten van de activiteiten van BAM in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland met 2 procent.

BAM zegt dat de Nederlandse woningactiviteiten een goede bijdrage hebben geleverd en dat er verder herstel was te zien bij infra in Nederland. Het bedrijf merkte in de tweede helft van het jaar wel een grotere impact van de hoge inflatie, zoals de gestegen materiaal- en arbeidskosten. Ook waren er verstoringen in toeleveringsketens en vertraging bij enkele projecten, aldus BAM.

Mede dankzij boekwinsten op desinvesteringen steeg het nettoresultaat naar 180 miljoen euro, van 18 miljoen euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 350 miljoen euro. Dat was iets meer dan 278 miljoen euro in 2021. Het orderboek staat op 10 miljard euro.