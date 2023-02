Resultaten DSM, BAM en NN trekken aandacht op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs hebben donderdag hun handen vol aan het beoordelen van de kwartaalcijfers van enkele grote bedrijven. Onder andere verzekeraar NN, bouwer BAM en speciaalchemiebedrijf DSM presenteerden hun resultaten. Elders in Europa kwam onder andere Renault met cijfers.

Verzekeraar NN meldde een nettoverlies over het tweede halfjaar van 2022, als gevolg van afwaarderingen op beleggingen in vastgoed en aandelen. Maar topman David Knibbe toonde zich tevreden met het kapitaal dat de verzekeraar genereerde.

Bij DSM steeg de omzet in het slotkwartaal van 2022 vooral door prijsverhogingen van de fabrikant van voedingsingrediënten en -supplementen. Daarbij daalde de winstgevendheid, doordat het lastig was om hogere kosten volledig door te berekenen. Het afgelopen najaar waarschuwde DSM ook al dat de aangepaste bedrijfswinst lager zou uitvallen dan eerder voorspeld.

Bouwbedrijf BAM had voor aandeelhouders positief nieuws. Het bedrijf gaat weer dividend uitkeren na een naar eigen zeggen “goed jaar”. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg en boekwinsten op verkochte onderdelen spekten de nettowinst.

Biotechnoloog Pharming reageert mogelijk op het bericht dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft besloten het tijdsschema aan te passen voor de beoordeling van zijn middel leniolisib voor de behandeling van patiënten met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. De goedkeuring voor het nieuwe medicijn werd eigenlijk in het eerste halfjaar verwacht, maar het EMA wil toch nog kijken naar data van een nog lopende studie en komt waarschijnlijk een paar maanden later met een besluit. Pharming verwacht volgende maand wel het oordeel van de FDA in de Verenigde Staten.

In Amsterdam gaat de aandacht verder uit naar de resultaten van uitgever en dataleverancier RELX. Ook de wat kleinere ICT-dienstverlener Ordina kwam met cijfers.

Elders in Europa zijn de ogen gericht op Renault. De Franse autofabrikant voerde de winst in 2022 op in vergelijking met 2021. Het concern meldde ook dat er een recordhoeveelheid bestellingen op de plank ligt. Ook de Europese vliegtuigbouwer Airbus en de grote Duitse bank Commerzbank gaven inzage in de boeken.

Woensdag sloot de AEX licht hoger en ook de aandelenbeurzen in New York wonnen bescheiden terrein. Op de Aziatische beurzen overheerste donderdagochtend optimisme, met een plus van 0,7 procent voor de beurs van Tokio en een sprong van bijna 2 procent voor de beurs in Seoul.