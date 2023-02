Heijmans en GMB gaan Groningse deel Lauwersmeerdijk versterken

Bouwconcerns Heijmans en GMB gaan het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk versterken. Zo’n 9 kilometer van de Lauwersmeerdijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot de Westpolder voldoet namelijk niet meer aan de normen voor waterveiligheid. Met de opdracht is iets meer dan 90 miljoen euro gemoeid, waarbij Heijmans goed is voor driekwart van het bedrag.

Volgens Heijmans is de Lauwersmeerdijk voor het bedrijf bekend gebied. Een paar jaar terug verstevigde de onderneming namelijk het Friese gedeelte van de dijk. Voor het Groningse deel was Heijmans samen met GMB, verenigd in de bouwcombinatie Waddenkwartier, ook al betrokken bij de planfase van het verbeteren van de dijk.

Behalve het versterken van de waterwering leggen de bouwers ook een tweede toegangsweg aan naar de haven van Lauwersoog. Verder zullen ze voor de natuur aan de slag gaan door bijvoorbeeld ergens nog een dijkdoorgang te maken en de aanleg van een natuurlijke kwelder. Het is de bedoeling dat de eerste werkzaamheden in april starten. De dijkversterking zou in zijn geheel in 2026 klaar moeten zijn.