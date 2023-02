Aandacht voor distributeur B&S op Damrak na vertrek topman

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar B&S Group. De distributeur en groothandelaar, die zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, liet weten dat topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp per direct ontslag hebben genomen. Ook stelt het bedrijf de publicatie van de jaarcijfers uit.

Volgens B&S spelen er kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen, die niet in overeenstemming zijn met het strikte beleid van het bedrijf om belangenconflicten te voorkomen. De onderneming stelt dat die zaken een aanvullende toelichting in de jaarrekening 2022 vereisen. De Haan wordt tijdelijk opgevolgd door bestuurslid Bas Schreuders. Blijdorp, oprichter en grootaandeelhouder van B&S, wordt vervangen door Bert Tjeenk Willink.

Voor de rest begint de week relatief rustig. Later in de week komen onder meer verzekeraar ASR, koffieconcern JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, dataleverancier Wolters Kluwer, chipbedrijf Besi, metalengroep AMG en telecomconcern KPN met resultaten. Beleggers moeten het ook stellen zonder sturing van Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht voor de viering van Presidents’ Day.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op een licht hogere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag vooruit. Vooral de Chinese beurzen lieten stevige winsten zien na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. De beurs in Shanghai dikte 2 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,2 procent. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus.

Op het Damrak liet Fugro weten een intentieverklaring te hebben getekend voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. De bodemonderzoeker gaf geen financiƫle details maar sprak wel van een significante opdracht.

Heijmans kondigde aan samen met GMB in de bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag te gaan met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. De bouwers kregen de werkzaamheden gegund van Waterschap Noorderzijlvest. De opdracht vertegenwoordigt een waarde van iets meer 90 miljoen euro, waarvan 75 procent voor Heijmans.

De euro was 1,0692 dollar waard, tegen 1,0673 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 76,97 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 83,56 dollar per vat.