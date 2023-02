LeasePlan krijgt dit najaar een nieuwe naam

Autoleasebedrijf LeasePlan krijgt in het derde kwartaal van dit jaar een nieuwe naam, zegt topman Tim Albertsen van ALD Automotive in een interview met Business Insider. Het bedrijf uit Frankrijk nam vorig jaar zijn Nederlandse branchegenoot LeasePlan over voor 4,9 miljard euro. Wat de nieuwe naam wordt, die ook voor ALD gaat gelden, wil Albertsen niet kwijt.

De nieuwe naam heeft volgens hem te maken met de focus op duurzaamheid en het gebruik van meerdere vervoersmiddelen. Zo introduceert ALD na het afronden van de overname nieuwe abonnementen voor consumenten en zakelijke klanten. Met een pas kunnen zij gebruikmaken van elektrische auto’s en fietsen en openbaar vervoer. Het Franse leasebedrijf biedt al abonnementen aan zakelijke klanten aan.

Albertsen zegt tegen Business Insider dat een nieuwe naam beter past bij de toekomstvisie van het bedrijf en dat klanten duurzaamheid belangrijk vinden. “We zien bijvoorbeeld bij klanten dat als ze geen elektrische auto aan medewerkers kunnen bieden, ze meer moeite hebben om nieuw talent aan te trekken.” De auto zal wel altijd het beginpunt blijven, aldus de topman.

De overname door ALD moet dit kwartaal helemaal rond zijn. Samen worden ze een van de grootste spelers op het gebied van het leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren.