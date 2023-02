Turkse cementbedrijven stijgen weer op beurs na nieuwe bevingen

Turkse cementbedrijven zijn dinsdag op de beurs in Istanbul hard gestegen na nieuwe aardbevingen in het zuidoosten van het land. Ook de aankondiging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat Turkije al in maart kan beginnen met het bouwen van zo’n 200.000 nieuwe woningen in de gebieden die twee weken geleden door aardbevingen werden getroffen, hielp mee aan de koerssprong.

Aandelen van cementmakers Oyak Cimento, Cimsa Cimento en Bursa Cimento gingen allemaal 10 procent omhoog, de dagelijkse limiet op de Turkse beurs. De dag na de aardbevingen van 6 februari gingen cementbedrijven ook al hard omhoog, voordat de beurs op woensdag een week dichtging. Toen leverden die koersstijgingen woedende reacties op.

Het Turkse dagblad Yeni Cag haalde onder de kop “Moge Allah je vervloeken” destijds hard uit naar beleggers. De krant vond hen opportunistisch terwijl mensen onder ingestorte gebouwen vochten voor hun leven. Beleggers kochten de aandelen van de cementbedrijven juist omdat ze grote herstelwerkzaamheden verwachtten.

Bij de aardbevingen van begin februari kwamen in Turkije en Syriƫ minstens 47.000 mensen om het leven en veel meer mensen werden dakloos. De twee nieuwe aardbevingen maandag zorgden opnieuw voor doden en gewonden, maar wel veel minder dan eerder deze maand.