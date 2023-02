Sterkste groei economische bedrijvigheid eurozone in 9 maanden

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in februari opnieuw gegroeid, en wel in het sterkste tempo in negen maanden. Dat maakte marktonderzoeker S&P Global bekend op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector bijhoudt.

De groei is vooral te danken aan de dienstensector, met daarin bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel. Door de afzwakkende inflatie en het opkrabbelende consumentenvertrouwen wordt meer uitgegeven in de horeca en aan reizen en vrijetijdsbesteding. De index voor de dienstensector steeg dan ook naar het hoogste niveau sinds juni.

Tegelijkertijd zwakte de krimp in de industrie verder af, geholpen door toenemende orders en verbetering bij toeleveringsketens. Ook nam de industriƫle productie toe en stegen de inkoopkosten voor bijvoorbeeld materialen en energie minder hard dan voorheen.

De verkoopprijzen gingen wel verder omhoog in de industrie en dienstensector. Naast de hogere kosten voor grondstoffen en energie rekenen bedrijven ook gestegen arbeidskosten door aan afnemers en klanten. De verkoopprijzen stegen wel minder sterk dan in januari, aldus de onderzoekers. Dat is weer positief voor de inflatie.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg naar een stand van 52,3, van 50,3 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. Het cijfer viel beter uit dan economen hadden verwacht.