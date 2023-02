Blik bij jaarcijfers Rotterdamse haven op impact oorlog Oekraïne

Het Havenbedrijf Rotterdam komt donderdag met de overslagcijfers en financiële resultaten over 2022. Daarbij zal onder meer een toelichting worden gegeven over de impact van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de wereldwijde energieleveringen.

Via de Rotterdamse haven zijn in de eerste negen maanden van vorig jaar vrijwel evenveel goederen vervoerd als een jaar eerder, werd in oktober al bekend. Wel waren er volgens het havenbedrijf grote verschillen in de goederenstromen ontstaan. Zo werden in Europa’s grootste haven veel meer kolen en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas.

De overslag van containers nam daarentegen af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland. De logistieke problemen in het containervervoer leken wel langzaamaan kleiner te worden. Het havenbedrijf waarschuwde toen ook dat de macro-economische vooruitzichten niet rooskleurig waren door de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Ook de inflatie en het verslechterde economische klimaat hielpen niet mee.

De Rotterdamse haven had zich in 2021, het jaar waarmee wordt vergeleken, alweer hersteld van de dip uit 2020 als gevolg van de coronacrisis. De goederenoverslag lag toen weer op het niveau van 2019 en de containeroverslag bereikte zelfs een record. Dat kwam omdat er tijdens de pandemie minder aan diensten zoals bijvoorbeeld de horeca kon worden uitgegeven en daarom meer vraag naar goederen was.