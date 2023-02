Brazilië stopt rundvleesexport naar China na gekkekoeienziekte

Brazilië stopt per direct met de export van rundvlees naar China na het ontdekken van een geval van gekkekoeienziekte. Dit werd woensdag bevestigd door het Braziliaanse ministerie van Landbouw. De export werd stopgezet als onderdeel van een handelsprotocol tussen de beide landen. Brazilië is de grootste exporteur van rundvlees ter wereld. China, de belangrijkste bestemming van Braziliaans rundvlees, was vorige maand goed voor bijna 60 procent van de export van het land.

De gekkenkoeienziekte werd ontdekt bij een 9 jaar oude koe in Maraba in deelstaat Para. Het dier dat alleen gras kreeg, werd geruimd en het karkas werd op de boerderij verbrand.

Stalen van het geïnfecteerde dier zijn gestuurd naar een laboratorium in Alberta, Canada, om vast te stellen of het gaat om een atypisch geval. De atypische variant verschilt van de klassieke BSE (boviene spongiforme encefalopathie), die gelinkt wordt aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen.

Een atypisch geval betekent in het algemeen dat het dier de ziekte spontaan opliep en niet via besmet voedsel. Het laatste geval van gekkenkoeienziekte in Brazilië vond plaats in 2021, waarna een drie maanden durende export-ban volgde.