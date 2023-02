Bodemonderzoeker Fugro profiteert van werk offshore windparken

Bodemonderzoeker Fugro heeft vorig jaar opnieuw goede zaken gedaan met opdrachten voor windparken op zee. Mede daardoor zag de onderneming haar omzet flink groeien. Ook voor dit jaar rekent Fugro op verdere groei.

De omzet steeg over het hele jaar met 15 procent tot bijna 1,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij gingen de inkomsten bij offshore wind met 42 procent omhoog. Begin deze week werd nog bekend dat de beursgenoteerde onderneming uit Leidschendam voor de oostkust van de Verenigde Staten gaat meewerken aan de komst van windmolens op zee. Daarbij wordt informatie over de zeebodem verzameld. Fugro meldde geen financiĆ«le details maar sprak wel van een “significante” opdracht.

Fugro is ook actief met bodemonderzoek voor olie- en gasbedrijven en water- en infrastructuurprojecten. Het bedrijf boekte een nettowinst in 2022 van 74,1 miljoen euro. Dat was 71,1 miljoen euro in 2021. De orderportefeuille voor de komende twaalf maanden nam met meer dan 37 procent toe tot een waarde van ruim 1,4 miljard euro.