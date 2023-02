Europese Commissie keurt fusie DSM met Firmenich goed

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de fusie van speciaalchemie- en voedingsingrediëntenconcern DSM met de Zwitserse branchegenoot Firmenich. Dat melden beide bedrijven in een verklaring. De bedrijven kondigden die samensmelting in het voorjaar van 2022 al aan. Eerder gaf de Chinese mededingingsautoriteit al goedkeuring, nu wachten DSM en Firmenich nog op die van de Indiase waakhond.

In de aanloop naar die fusie doorliep DSM al een transformatie waarbij het zijn divisies voor specialistische materialen verkocht om zich volledig op de voedings- en verzorgingsmarkt te richten. Het is de bedoeling dat de aandeelhouders van DSM uiteindelijk 65,5 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. De overige aandelen zijn voor de effectenbezitters van Firmenich.

De aandelen van het fusiebedrijf worden genoteerd aan aandelenbeurs Euronext in Amsterdam. De huidige topbestuurders van DSM, Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, zullen die rol ook bij het fusiebedrijf gaan vervullen. Daarbij worden ze ook verantwoordelijk voor de financiën en het operationele gedeelte.

DSM veranderde de laatste decennia van een voornamelijk petrochemische onderneming in een fabrikant van hoogwaardige materialen en ingrediënten voor voedings- en gezondheidsproducten. Oorspronkelijk ontstond DSM uit De Nederlandse Staatsmijnen, het steenkolenmijnbedrijf dat in 1902 door de overheid werd opgericht.