Actiegroepen keuren nominatie president Wereldbank af

Internationale actiegroepen zijn teleurgesteld over de nominatie van oud-Mastercard-topman Ajay Banga als nieuwe president van de Wereldbank. Actiegroepen vinden al langer dat het leiderschap van de Wereldbank, die armoede bestrijden als hoofddoel heeft, moet veranderen. Maar ze zijn niet blij dat een man van Wall Street mogelijk de president wordt.

De Amerikaanse president Joe Biden nomineerde Banga donderdag. Momenteel is hij vicevoorzitter van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. “Banga heeft meer dan drie decennia succesvolle, internationale bedrijven bestuurd en zorgde voor investeringen in opkomende economie├źn”, zei Biden in een verklaring.

Kritiek op de nominatie komt onder meer van Oil Change International, een actiegroep tegen olie en andere fossiele brandstoffen, en het Revolving Door Project, een groep die de grote macht van bedrijven wil tegengaan. De actiegroepen zeggen dat de nominatie van Banga een gemiste kans is om een kandidaat te kiezen die ervaring heeft met het bestrijden van economische ongelijkheid en klimaatverandering. “Niets in Banga’s cv geeft het vertrouwen dat hij de Wereldbank zal laten wegdraaien van neokolonialisme”, zegt directeur Jeff Hauser van het Revolving Door Project.

Oil Change International roept andere landen op om ook kandidaten te nomineren, al bepalen de Verenigde Staten traditiegetrouw wie de Wereldbank gaat leiden. Een definitieve selectie genomineerden wordt pas begin mei verwacht. De Wereldbank verstrekt wereldwijd leningen om armoede te bestrijden.