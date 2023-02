Duitse boete van ruim 1 miljoen euro voor eigenaar broker DeGiro

Onlinebroker FlatexDEGIRO heeft een boete van 1,05 miljoen euro gekregen van de Duitse financiële toezichthouder Bafin. Die stelde vast dat het Duitse bedrijf, dat enkele jaren geleden het Nederlandse DeGiro overnam, tekortschoot met zijn maatregelen voor het tegengaan van witwassen. Ook waren interne controles en meldingen aan toezichthouders niet in orde.

In december werd al bekend dat de Duitse waakhond tekortkomingen had geconstateerd bij het fusiebedrijf, dat naar eigen zeggen een van de grootste brokers voor particuliere beleggers in Europa is. Brokers voeren voor beleggers vaak de daadwerkelijke handel in aandelen of andere effecten uit.

Destijds maakte FlatexDEGIRO niet bekend welke overtredingen Bafin precies had ontdekt. Wel meldde het bedrijf het bestuur te hebben uitgebreid, wat beter recht zou doen aan de complexe aard van de diensten die FlatexDEGIRO verleent.

De uit het bankwezen afkomstige Matthias Heinrich trad bijvoorbeeld aan als eindverantwoordelijke voor wettelijke naleving. Ook zijn er nu onder andere twee topmannen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn belangrijkste kapitaalbuffer verhoogd met 50 miljoen euro uit eigen middelen, omdat die buffer volgens Bafin onvoldoende was.

Het is niet de eerste keer dat FlatexDEGIRO een berisping krijgt om nalatigheden. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten legde het bedrijf in 2021 een boete van 2 miljoen euro op. Dochterbedrijf DeGiro had ongebruikelijke transacties vaak te laat en verkeerd gemeld, namelijk met de verkeerde transactiedatum. Financiële dienstverleners zijn verplicht ongewone transacties te melden omdat die mogelijk wijzen op witwassen of het financieren van terrorisme.