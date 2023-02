Yellen: einde oorlog meest belangrijk voor wereldeconomie

Een einde aan de oorlog in Oekraïne is het “meest belangrijk” voor de wereldeconomie. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen op de G20-top in het Indiase Bangalore. Yellen herhaalde verder dat er meer financiële steun moet naar Oekraïne om het land te helpen met de Russische invasie.

“Deze oorlog heeft de meest verwoestende effecten in Oekraïne, maar door voedsel en energie als wapen in te zetten heeft Poetin ook opkomende landen geschaad en gezorgd voor wereldwijde economische tegenwind die elk land heeft geraakt”, aldus Yellen op de top voor ministers van de G20-landen. Het is deze vrijdag precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon.

De G20-top wordt ook bijgewoond door functionarissen uit Rusland. Yellen zei dat zij medeplichtig zijn aan de oorlogsmisdaden die Rusland pleegt in Oekraïne. “Ze dragen verantwoordelijkheid voor de levens die worden ontnomen in Oekraïne en de schade die in de wereld wordt aangericht.”

Yellen had eerder al gezegd dat wordt gewerkt aan meer steun voor Oekraïne van het Westen en dat er meer economische sancties tegen Rusland moeten komen. Volgens haar hebben die sancties een grote impact op de Russische economie.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde op de G20-top dat Europa werkt aan een nieuwe golf van sancties tegen Rusland. “Die sancties worden meer en meer efficiënt en effectief”, aldus Le Maire.