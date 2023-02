Detailhandel zet ruim 11 procent meer om in januari

De detailhandel heeft in januari 11,3 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De grote groei komt vooral doordat er vorig jaar nog een lockdown van kracht was tot 15 januari 2022, waar de non-foodsector last van had. Ook de hogere prijzen speelden mee, aangezien het totale verkoopvolume slechts 0,4 procent hoger lag. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Bij zogeheten non-foodbedrijven groeide de gemiddelde omzet met 21,5 procent. Het verkoopvolume liet bij deze bedrijven een stijging zien van 12 procent. Alle winkels hebben vorige maand meer omgezet dan in januari 2022. Vooral de omzet van de kleding- en schoenenwinkels groeide sterk.

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet in januari met 7,3 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Het verkoopvolume was 6 procent lager. De omzet van de supermarkten lag 7,9 procent hoger en de omzet van de speciaalzaken steeg met 3 procent.

Verder meldde het CBS dat er online 10,9 procent minder werd omgezet bij winkels. Vooral winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een stevige omzetdaling zien. Bij die winkels kelderde de omzet met 20,1 procent. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met 2,7 procent dalen. De online-omzet van winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen lag in januari dit jaar wel hoger dan in januari 2022. De omzet van de overige deelbranches was lager dan een jaar eerder.