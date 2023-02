Stijging afzetprijzen industrie zwakt verder af in januari

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen lagen in januari 11 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijsstijging is daarmee voor de zevende maand op rij afgevlakt en liet vorige maand de kleinste toename zien sinds april 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december waren de prijzen nog ruim 14 procent hoger dan een jaar eerder en in november lagen de prijzen dik 17 procent hoger.

De prijsstijgingen zijn vooral te wijten aan toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. De oorlog in Oekraïne zorgt volgens het statistiekbureau voor extra druk op de prijzen. En die prijsdruk komt bovenop de prijsstijgingen die eerder ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis.

In alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in januari hoger dan een jaar eerder. Vooral in de aardolie-industrie en de chemie is het prijsniveau omhooggegaan. In de eerstgenoemde branche lag het prijsniveau 18 procent hoger dan een jaar terug en in de chemie stegen de prijzen met 4,9 procent. Dat komt omdat de afzetprijzen van de industrie nauw samenhangen met de olieprijzen. Zo kostte een vat ruwe Brent-olie in januari zo’n 78 euro. Dat was ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.