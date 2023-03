België verkoopt groot deel belang in BNP Paribas

De Belgische overheid verkoopt een fors deel van haar belang in de Franse bank BNP Paribas. Het geld dat dit oplevert willen de Belgen in andere “strategische” beleggingen steken, meldt het ministerie van Financiën.

België verwierf na het uitbreken van de financiële crisis van 2008 een belang in BNP Paribas, dat nu een van de grootste banken van de eurozone is. Dat kwam doordat BNP Paribas de Belgische onderdelen kocht van de bank Fortis, wat onderdeel was van een reddingsactie van de overheid.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die de staatsdeelnemingen van België beheert, laat nu weten dit belang terug te willen brengen van 7,8 procent naar 5,1 procent. Door iets meer dan 5 procent van alle aandelen in bezit te houden behoudt de Belgische regering nog invloed op het bestuur van de bank.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zei in een radio-interview dat de opbrengsten van zo’n 2 miljard euro naar strategische investeringen in andere bedrijven gaan. Het gaat dan om deelnemingen in de verzekeraar Ageas en de financieel dienstverlener Euroclear, die grote transacties in bijvoorbeeld aandelen afhandelt.