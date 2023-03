Applied Materials opent met nieuwe chipmachine aanval op ASML

Het Amerikaanse Applied Materials is begonnen met de verkoop van een nieuwe chipmachine, die mogelijk een bedreiging vormt voor de dominante positie van ASML in de sector. De machine, de Centura Sculpta genaamd, kan volgens het bedrijf goedkopere chips produceren die kunnen worden gebruikt voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Met de nieuwe machine kunnen klanten de kosten verlagen van het proces waarbij lithografie betrokken is. Lithografie gebruikt licht om een patroon af te drukken op de wafer, de glimmende ronde schijven die worden gebruikt voor het maken van chips. Dit proces kan tientallen keren per wafer gebeuren. Elke keer doorloopt de wafer een complex proces van het afzetten van materiaal om er zeker van te zijn dat het patroon correct is afgedrukt.

Lithografie is echter steeds complexer en duurder geworden. De nieuwe aanpak zal de chipproductie helpen stroomlijnen en tegelijkertijd afval verminderen, verklaarde Applied Materials. Chipmakers die het systeem gebruiken, besparen volgens het bedrijf 250 miljoen dollar aan kapitaalkosten als ze een lijn opzetten die 100.000 wafers per maand produceert. Elke wafer zou ongeveer 50 dollar minder kosten en vereist 15 kilowattuur minder energie. Het zal ook 15 liter minder water nodig hebben en resulteren in 0,35 kilogram minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2), aldus het bedrijf.

Applied Materials gaat naar eigen zeggen niet rechtstreeks concurreren met ASML, maar ziet de eigen machine meer als een “aanvulling” op de EUV-technologie van de Nederlandse chipmachinemaker. “Het idee is om ultraviolette lithografie aan te vullen en tegelijkertijd de groeiende economische en ecologische uitdagingen van geavanceerde chipproductie aan te pakken”, zei directeur Prabu Raja van Applied Materials.

ASML is verreweg de grootste leverancier van chipmachines ter wereld en de enige die de geavanceerde EUV-machines maakt die nodig zijn voor de productie van de modernste soorten chips. Met die zeer gespecialiseerde machines, waarbij EUV staat voor extreem ultraviolet, kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De machines van ASML behoren tot de duurste in de branche. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro en zijn zo groot als een bus.