Gebruikers melden kort na ontslagronde problemen bij Twitter

Twitter heeft last van een storing waardoor gebruikers hun gebruikelijke stroom berichten niet kunnen zien. Onder andere op de Nederlandse site allestoringen.nl is een piek te zien in het aantal meldingen van problemen met het sociale medium. De internationale versie daarvan, downdetector.com, registreerde woensdagochtend ruim 4000 meldingen van een storing.

Op de startpagina van Twitter zijn onder andere problemen bij de feed, die in chronologische volgorde berichten weergeeft van gevolgde accounts. Bij sommige gebruikers staat hier slechts een welkomstbericht en de uitnodiging suggesties te bekijken voor andere accounts om te volgen.

De technische problemen volgen enkele dagen na een nieuwe ontslagronde bij Twitter, dat vorig jaar werd overgenomen door ondernemer Elon Musk. Vlak na de aankoop voor 44 miljard dollar ontsloeg Musk, die ook als topman van het bedrijf aantrad, grofweg de helft van al het personeel. Afgelopen weekend ontsloeg hij nog eens zo’n vijftig mensen, meldden Amerikaanse media. Daar zouden ook werknemers voor technische ondersteuning en productontwikkeling bij zitten.