Prosus en Arcelor bovenaan in AEX na positief nieuws uit China

Prosus en ArcelorMittal waren woensdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Beide bedrijven profiteerden van positief nieuws uit China. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector zorgde namelijk voor optimisme over de heropening van de op een na grootste economie ter wereld, na het loslaten van het strenge coronabeleid.

De beurs in Hongkong won daardoor ruim 4 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. Zo steeg het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent ruim 7 procent. Techinvesteerder Prosus, die grootaandeelhouder is van Tencent, liftte mee en won dik 5 procent. ArcerlorMittal steeg ruim 2 procent door de hoop dat de Chinese vraag naar staal zal aantrekken nu de economie daar herstelt.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 757,29 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1017,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent.

ASMI moest het ontgelden na publicatie van de jaarcijfers. De chiptoeleverancier is het afgelopen jaar opnieuw hard gegroeid, maar de verwachtingen voor dit jaar vielen wat tegen. Het aandeel werd 5 procent lager gezet en was daarmee de grootste daler in de AEX.

In de MidKap stond Just Eat Takeaway onderaan met een verlies van 3,7 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag het nettoverlies vorig jaar flink oplopen tot 5,7 miljard euro. PostNL toonde daarentegen herstel na de koersval die volgde op de jaarcijfers eerder deze week. Het postbedrijf was met een plus van 3,8 procent de sterkste stijger.

Allfunds kelderde 14 procent. Het Spaanse investeringsplatform heeft het overnamebod van beursbedrijf Euronext afgewezen. Vorige week lekte uit dat de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs een verkennend bod van 5,5 miljard euro op Allfunds had uitgebracht. Euronext (plus 5 procent) liet op zijn beurt weten het bod te hebben ingetrokken.

In Londen steeg Aston Martin Lagonda 13 procent. De Britse maker van luxe sportwagens dook afgelopen jaar dieper in de rode cijfers, maar ziet verbetering in 2023. In Frankfurt zakte Puma dik 3 procent na tegenvallende resultaten van het Duitse sportmerk. De Duitse maker van verzorgingsproducten Beiersdorf, bekend van het merk Nivea, daalde 0,9 procent na teleurstellende cijfers. In Londen won Reckitt Benkiser 1,5 procent dankzij goed ontvangen resultaten van de Britse producent van consumentengoederen.

De euro was 1,0652 dollar waard, tegenover 1,0600 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 76,33 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 82,83 dollar per vat.