Techinvesteerder Prosus dagwinnaar in lagere AEX

Prosus is woensdag als winnaar geƫindigd bij de hoofdfondsen op het Damrak. Positief nieuws uit China stuwde het aandeel van de techinvesteerder tot een plus van 3,2 procent. In China nam de bedrijvigheid in de industriesector sterker toe dan verwacht. Dat zorgde voor optimisme onder beleggers over de heropening van de Chinese economie, na het loslaten van het strenge coronabeleid. Ook ArcerlorMittal wist daarvan te profiteren.

Op de beurs van Hongkong steeg het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent ruim 7 procent. Prosus is grootaandeelhouder van dit bedrijf en kon dus meeliften. Omdat de economie in China herstelt, hopen beleggers dat ook de metaalindustrie aantrekt. Als gevolg daarvan steeg staalconcern ArcerlorMittal 2,3 procent.

De AEX stond aan het einde van de handelsdag 0,5 procent lager op 749,38 punten. De MidKap noteerde 0,2 procent lager op 1014,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Die in Londen won 0,5 procent.

De jaarcijfers van chiptoeleverancier ASMI werden niet goed ontvangen op het Damrak. Het bedrijf groeide het afgelopen jaar hard, maar toch vielen de verwachtingen voor dit jaar wat tegen. Het aandeel zakte uiteindelijk met 6 procent, waarmee ASMI als hekkensluiter van de AEX eindigde.

In de MidKap daalde Just Eat Takeaweay hard (min 3,2 procent). Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl publiceerde eveneens de jaarcijfers en zag het nettoverlies vorig jaar oplopen tot 5,7 miljard euro. Dat kwam vanwege forse afschrijvingen op de waarde van het overgenomen Grubhub, een Amerikaanse maaltijdbezorger. Ook de verwachtingen voor dit jaar waren lager dan analisten hadden verwacht.

Allfunds wist de schade van eerder niet meer in te halen: het aandeel eindigde ruim 13 procent lager. Het Spaanse investeringsplatform heeft het overnamebod van beursbedrijf Euronext afgewezen. Vorige week lekte uit dat de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs een verkennend bod van 5,5 miljard euro op Allfunds had uitgebracht. Euronext liet op zijn beurt weten het bod te hebben ingetrokken. Dit aandeel eindigde wel met een plus, van 4 procent.

De euro was 1,0675 dollar waard, tegenover 1,0600 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 77,04 dollar per vat. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 83,64 dollar per vat.