Loonkloof mannen en vrouwen in EU met huidig tempo dicht in 2086

Mannen en vrouwen in de Europese Unie zullen gemiddeld pas in 2086 gelijke lonen krijgen als die in het huidige tempo naar elkaar toe blijven groeien, heeft persbureau Bloomberg berekend met cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het persbureau meldt ook dat de voortgang naar loongelijkheid tussen mannen en vrouwen is vertraagd.

Dit betekent volgens Bloomberg dat een vrouw die dit jaar in Europa is geboren hetzelfde als een man kan verdienen tegen de tijd dat ze de pensioenleeftijd bereikt. Eind 2021 was het gemiddelde verschil tussen het bruto-uurloon van mannen en vrouwen 12,7 procent, 0,2 procentpunt minder dan het jaar daarvoor.

Hoe groot de loonverschillen zijn tussen mannen en vrouwen verschilt per land. In Nederland gaat het volgens Eurostat nog om een kloof van 13,5 procent, wat gelijk is aan het gemiddelde van alle landen waarin met de euro wordt betaald. In Belgiƫ is het verschil teruggelopen tot 5 procent. In Estland was het verschil met 20,5 procent het grootst. Luxemburgse vrouwen verdienden in 2021 juist 0,2 procent meer dan hun mannelijke landgenoten.

Deze maand wordt er in de EU gestemd over nieuwe regels voor loontransparantie, waaronder gendergelijkheid. Als de nieuwe maatregelen worden aangenomen, moeten werkgevers informatie over loonverschillen publiceren.