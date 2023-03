Zonnepanelenproducent First Solar hard omhoog op Wall Street

Zonnepanelenproducent First Solar was woensdag de sterkste stijger op Wall Street. Het bedrijf opende de boeken en vooral de vooruitzichten voor dit jaar konden beleggers bekoren. First Solar verwacht te kunnen profiteren van belastingvoordelen als gevolg van de Inflation Reduction Act. In die wet zitten veel subsidies voor de vergroening van de Amerikaanse economie verstopt. First Solar steeg 15,7 procent.

Tesla verloor 1,4 procent aan beurswaarde. Beleggers waren erg voorzichtig en wachtten met spanning op het Masterplan 3 dat topman Elon Musk later op de dag bekend zal maken in een bijpraatsessie met investeerders. Het Masterplan 2 dateert al weer van 2016 en het toekomstbeeld met zelfrijdende robottaxi’s en autodelen dat Musk destijds schetste is voor een groot deel niet uitgekomen. Over de inhoud van de plannen van Musk wordt druk gespeculeerd. Kenners denken dat er een nieuw modulair platform aangekondigd wordt waardoor Tesla goedkoper auto’s zou kunnen produceren. Tesla’s zouden dan interessanter worden voor een breder publiek.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief, mede door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. De Dow-Jonesindex bleef vrijwel gelijk op 32.661,84 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 3951,39 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in tot 11.379,48 punten.

Beleggers verwerken onder meer de resultaten van retailers Lowe’s en Kohl’s, die respectievelijk 5,6 procent en 1,9 procent verloren. Bioskoopketen AMC Entertainment (min 8 procent) gaf eveneens een kijkje in de boeken.

Tesla-rivaal Rivian zakte daarnaast meer dan 18 procent. De fabrikant van elektrische voertuigen leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd, maar de omzet viel tegen.

Ook computermaker HP (min 2,2 procent) kwam met een gemengd kwartaalbericht. Het bedrijf kampt met zwakke pc-verkopen en boekte minder omzet dan kenners hadden verwacht. De winst viel wel iets hoger uit dan analisten hadden voorzien.

Novavax kelderde op zijn beurt ruim een kwart. De vaccinmaker dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers en boekte minder omzet dan verwacht. Het bedrijf kondigde aan de kosten te willen verlagen en banen te schrappen, maar gaf geen details over de besparingsplannen. Novavax ontwikkelde een zogenoemd eiwitvaccin tegen het coronavirus als alternatief voor de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna, Pfizer en BioNTech. De vraag naar het vaccin van Novavax viel echter tegen.

De euro was 1,0666 dollar waard, tegen 1,0675 bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 77,68 dollar per vat. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 84,36 dollar per vat.