Frankrijk wil nog meer nieuwe kerncentrales

Frankrijk wil meer nieuwe kerncentrales bouwen dan eerder gepland. De vraag of dat haalbaar is, heeft energieminister Agnès Pannier-Runacher bij de energiesector neergelegd, zei ze in zakenkrant Les Echos.

Eerder zei Frankrijk al aan maximaal veertien nieuwe kerncentrales te denken, zes geplande en mogelijk nog acht. Maar nu wil het land er dus nog meer. “Ik heb de sector duidelijk gevraagd: kunnen jullie meer dan veertien reactoren bouwen tot 2050?” Pas als die vraag beantwoord is, wil Pannier-Runacher verder kijken. “Onze energiemix moet gebaseerd zijn op de realiteit, wetenschappelijke en industriële realiteit”, aldus de minister. “We kunnen de energiemix niet alleen op ideologie baseren.”

Om in 2050 CO2-neutraal te zijn is veel meer elektriciteit nodig dan nu, gaf Pannier-Runacher aan. “Ik moet de beperkingen aangeven over hoeveel energie we extra kunnen produceren met zonne-energie en windparken op zee en kernenergie, zodat het parlement de beste keuzes kan maken.”

De minister heeft elektriciteitsbedrijf EDF, dat op het punt staat om weer volledig genationaliseerd te worden, al gevraagd om meer kernenergie te produceren. Daarvoor moet het nutsbedrijf kijken of de huidige kerncentrales efficiënter kunnen werken.

Frankrijk is, na de Verenigde Staten, de tweede producent van kernenergie ter wereld. Het land heeft 56 kerncentrales. Het parlement behandelt momenteel een wetsvoorstel om de procedure voor de aanleg van nieuwe kerncentrales te verkorten. Over vier jaar moet dan de bouw van de eerste nieuwe reactoren beginnen.