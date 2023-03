Chinese autofabrikant Nio hard onderuit op beurs in Hongkong

De Chinese autofabrikant Nio ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Hongkong. De concurrent van het Amerikaanse Tesla leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en werd bijna 13 procent lager gezet. Op Wall Street, waar Nio ook een notering heeft, verloor het aandeel woensdag al bijna 6 procent na bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Ook de Aziatische leveranciers van Tesla stonden in de belangstelling nadat topman Elon Musk tijdens een investeerdersdag de plannen voor de toekomst van zijn bedrijf bekendmaakte. Musk liet daarbij weten tegen 2030 20 miljoen elektrische voertuigen per jaar te willen produceren en de productiekosten te willen halveren. De aankondiging van een kleiner en goedkoper Tesla-model, waar beleggers op hadden gehoopt, bleef echter uit. Het aandeel Tesla werd in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ruim 5 procent lager gezet.

De stemming op de Aziatische beurzen was verder terughoudend, na de negatieve stemming op Wall Street. De rentevrees bleef daarbij boven de markten hangen nadat twee bestuurders van de Amerikaanse Federal Reserve waarschuwden dat de rente verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min. Het Japanse elektronicaconcern Panasonic, een leverancier van Tesla, won 1,9 procent. Techinvesteerder SoftBank won dik 1 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het Britse chipbedrijf Arm, waarvan SoftBank eigenaar is, heeft besloten niet naar de beurs in Londen te gaan.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent na de forse koerswinst van ruim 4 procent een dag eerder. De hoofdindex in Shanghai klom 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney won eveneens 0,1 procent. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, klom de Kospi 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse LG Chem, dat accucellen levert aan Tesla, daalde 0,2 procent. Accufabrikant Samsung SDI, die ook levert aan Tesla, steeg daarentegen 2 procent.