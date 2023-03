CNV: gestegen inflatie rechtvaardigt verder staken

De stakingsgolf die in Nederland gaande is zal de komende tijd aanhouden. Dat meldt vakbond CNV na de publicatie van het nieuwe inflatiecijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bond acht dat nodig om meer druk uit te oefenen om personeel te compenseren voor de gestegen prijzen.

“We vragen 5 tot 10 procent loonsverhoging. Anders komen miljoenen werkenden financieel in de knel”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Het CBS meldde donderdagochtend dat de inflatie in februari op jaarbasis steeg tot 8 procent. Dat is een toename in vergelijking met januari, toen de inflatie uitkwam op 7,6 procent. “Dit betekent dat al ruim een jaar de prijzen fors hoger zijn dan de loonstijgingen”, aldus Fortuin.

Volgens de bond sorteren de stakingen bovendien effect. Onder meer in het streekvervoer en binnen gemeenten legden werknemers al het werk neer voor een hoger salaris. Die stakingen hebben impact op Nederlanders, ziet ook Fortuin. “Maar dit betaalt zich wel uit in hogere lonen, zoals we zien bij de cao gemeenten. We gaan voorlopig door met de stakingen.”

Daar komt bij dat er geen beter moment is om de lonen te verhogen. Fortuin: “Een hoger loon is voor veel mensen nodig om te overleven. Veel bedrijven noteren torenhoge winsten. De economie draait goed en er is een schreeuwend tekort aan personeel.”