CNV: leden waren ook lid bij FNV voor dubbele stakingsuitkering

Vakbonden FNV en CNV zagen het aantal leden de afgelopen tijd naar eigen zeggen toenemen, maar niet iedereen werd uitsluitend lid vanwege hun vakbondshart. Sommigen zagen hun kans schoon een dubbele stakingsuitkering te declareren na lid te zijn geworden van beide bonden. Dat komt naar voren in een informatiebulletin gericht aan leden van vakbond CNV in handen van het ANP. De besturen van FNV en CNV hebben besloten die praktijk vanaf maandag een halt toe te roepen.

Een stakingsuitkering is een financiĆ«le vergoeding van vakbonden voor leden die niet krijgen doorbetaald door hun werkgever wanneer zij staken. De uitkering wordt betaald uit de stakingskas. CNV-onderhandelaar Hanen Chikhi bevestigt dat de kwestie speelde en spreekt van een “perverse prikkel”. “Het is naar ons idee niet massaal gebeurd. Het ging om mensen die niet langdurig lid wilden blijven, maar lid werden om een inkomen te genereren. We hebben nu gezamenlijk met FNV aangegeven dat dit niet de bedoeling is.”

De vakbonden betalen de stakingsuitkering uit aan de hand van een normbedrag dat elk halfjaar wordt vastgesteld. Sinds 1 januari staat dat bedrag op 81,93 euro voor een volledige dag. FNV- en CNV-leden krijgen voor hun eerste vijf stakingsdagen een uitkering van 85 procent van dit normbedrag. Vanaf dag zes bedraagt de uitkering 115 procent. Voor een staking die korter duurt dan een dag kunnen leden geen beroep doen op de vergoeding.

Daarmee kan misbruik door een dubbellidmaatschap best lucratief zijn, geeft Chikhi toe. “Als je een uitkering aanvraagt bij beide bonden, kan de vergoeding oplopen tot bijna 190 euro netto per dag. In sommige gevallen is dat meer dan wat het stakend personeel normaal op een dag verdient.” Leden wordt daarom nu gevraagd om in een nieuw stakingsformulier te verklaren dat zij slechts bij een van de twee bonden een beroep doen op de uitkering.

De lidmaatschappen zelf controleren, kunnen de bonden namelijk niet. “Door privacywetgeving kunnen wij niet zomaar de ledenbestanden van FNV en CNV naast elkaar leggen”, aldus Chikhi

FNV en CNV meldden eerder vrijdag nog dat de stakingskas nog lang niet leeg is, ondanks de vele stakingen de afgelopen tijd. “We hebben diepe zakken”, liet FNV weten. Ook bij de CNV was er naar eigen zeggen nog “voldoende” geld over.