Russische olie- en gasinkomsten in jaar tijd gehalveerd

Rusland heeft de inkomsten uit olie en gas afgelopen maand bijna zien halveren ten opzichte van een jaar eerder. De door de Europese Unie ingestelde importverboden op aardolieproducten hadden effect, terwijl ook de prijs van olie en gas de afgelopen maanden fors is gedaald. Een jaar geleden stegen die juist aanzienlijk, nadat Rusland eind februari Oekraïne was binnengevallen.

De Russische inkomsten uit aardolie en gas liepen afgelopen maand met 46 procent terug tot omgerekend ongeveer 6,5 miljard euro, meldt het Russische ministerie van Financiën. Moskou heft nu een hogere belasting op in het land gewonnen gas, maar dat was niet genoeg om de lagere exportinkomsten goed te maken. Inkomsten uit energie zijn normaal goed voor een derde van de Russische schatkist.

Rusland moet door de lagere belangstelling flinke korting geven op zijn Oeral-olie, die nu voor de helft van de prijs van een jaar geleden wordt verkocht. Moskou zoekt naar manieren om de prijs weer te verhogen, om zo meer geld te hebben om de oorlog in Oekraïne te financieren.

De landen van de Europese Unie importeren sinds 5 december al geen ruwe aardolie meer uit Rusland. En sinds vorige maand geldt dit ook voor aardolieproducten uit Rusland, zoals diesel en kerosine.

Alle sancties samen blijven een flinke invloed hebben op de hoeveelheid handel tussen Rusland en de EU. In februari vorig jaar was het land nog goed voor bijna 10 procent van alle import van buiten de EU, in december was dat ruim 4 procent. Het Russische aandeel in de Europese export daalde van 4 naar 2 procent, meldt statistiekbureau Eurostat in nieuwe cijfers.