Shell-topman: olie en gas nog nodig, productieverlaging ongezond

Volgens de nieuwe Shell-topman Wael Sawan raakt het terugschroeven van de olie- en gasproductie uit klimaatoverwegingen uiteindelijk vooral de consument. De opvolger van Ben van Beurden kijkt naar de instabiele energiemarkt en hoge prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en spreekt van een ongezonde situatie.

“Ik ben ervan overtuigd dat de wereld nog lange tijd olie en gas nodig heeft. Dat maakt het verlagen van de productie ongezond”, zei Sawan tegen Times Radio.

Shell had onder Van Beurden, die vorig jaar stopte als hoogste baas, het doel om jaarlijks 1 tot 2 procent minder olie te produceren. Daar is ruimschoots aan voldaan, vooral doordat het concern afstapte van productgroepen met een lage marge. Sawan wil hiermee doorgaan, ook omdat dit gunstiger is voor het concern en zijn aandeelhouders. Ook zegt de nieuwe baas te willen blijven investeren in zowel fossiele als hernieuwbare energiebronnen.

Shells grote concurrent BP kondigde vorige maand al aan de geplande vermindering van de olie- en gasproductie af te zwakken met het oog op energiezekerheid. Daarmee volgen Europese concerns steeds meer de lijn van Amerikaanse concurrenten, die over het algemeen minder op het klimaat zijn gefocust. De sector behaalde vorig jaar recordwinsten met de verkoop van het fossiele olie en gas. Tegelijkertijd stootte de wereld vorig jaar een recordhoeveelheid broeikasgas CO2 uit, waardoor er snel verbetering moet komen om de klimaatdoelen te halen.