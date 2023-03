Duitse export toont herstel, import daalt

Duitse bedrijven hebben in januari weer meer goederen geƫxporteerd, na de sterke terugval in december. De invoer daalde wel opnieuw waardoor het handelsoverschot, ofwel het saldo van de export en import, van de belangrijke handelspartner van Nederland, in januari opliep. Dat meldde het Duitse statistiekbureau Destatis.

De export steeg in de eerste maand van het jaar met 2,1 procent op maandbasis tot 130,6 miljard euro, dankzij een verbetering van de wereldwijde vraag naar Duitse goederen. In december was nog sprake van een daling van ruim 6 procent, door afzwakkende verkopen in belangrijke afzetmarkten zoals de Verenigde Staten en China. De meeste Duitse export ging in januari naar de VS.

De invoer daalde met 3,4 procent op maandbasis tot bijna 114 miljard euro door de afzwakkende binnenlandse vraag in Duitsland. In december nam de import met 5,6 procent af. Eerder bleek al dat de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2022 sterker is gekrompen dan verwacht. Zo kampte de grootste economie van de eurozone onder meer met een terugval van de consumentenbestedingen. Het grootste deel van de Duitse import kwam in januari uit China.

Als gevolg van de stijgende export en dalende import liep het handelsoverschot in januari op tot 16,7 miljard euro, van 10 miljard euro in december. Ondanks het herstel van de export ligt de uitvoer van Duitsland nog altijd maar op het niveau van april vorig jaar, merkt hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING op. Het lijkt er volgens hem dan ook op dat de handel niet langer de sterke groeimotor is van de Duitse economie die het vroeger was.

Verstoringen in de toeleveringsketen en een meer gefragmenteerde wereldeconomie blijven volgens de ING-econoom de oude succesformule van Duitsland ondermijnen. Ook wijst hij erop dat het handelstekort met China vorig jaar bijna is verdubbeld. Dat komt mede door de zwakkere economische activiteit in China vorig jaar door het strenge coronabeleid in het land, maar benadrukt volgens Brzeski ook de economische afhankelijkheid van Duitsland van China. Deze importafhankelijkheid van China zou volgens de econoom in de nabije toekomst een geopolitiek probleem kunnen worden.