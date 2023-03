Cijferstroom voorbij, aandacht gaat uit naar economische data

De drukke cijferperiode waarin veel grote bedrijven met hun resultaten komen is ten einde. In de nieuwe beursweek krijgen beleggers wel diverse macro-economische gegevens om te verwerken. De aandacht gaat onder meer naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Dit rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente. Het rapport wordt vrijdag gepubliceerd.

Op het macro-economische vlak krijgen beleggers komende week ook te maken met cijfers over de economische groei in Japan en het Verenigd Koninkrijk, en de handelsbalans in Frankrijk. Ook de industriƫle bestellingen en de overheidsschuld in de VS staan op het programma.

In Europa hangt de vrees voor renteverhogingen al tijden als een donkere wolk boven de handelsvloeren. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), zei zondag opnieuw dat de rente later deze maand met nog eens 50 basispunten verhoogd gaat worden om de inflatie te beteugelen. Ze wees onder meer naar de zogeheten kerninflatie in de eurozone die in februari naar een nieuw record is gestegen.

Voormalig topfunctionaris van de ECB, Otmar Issing, vreest dat de inflatie in Europa verder oploopt de komende tijd. De “inflatieschokken” zullen veroorzaakt worden door loonsverhogingen, waarschuwde hij zondag. “Vroeg in actie komen is de beste aanpak. De ECB heeft dat behoorlijk gemist”, stelde de econoom.

Ook Mary Daly, president van de Federal Reserve in San Francisco, waarschuwt dat er meer nodig is om de torenhoge inflatie omlaag te krijgen. Volgens haar kan de Amerikaanse centrale bank de rente verder verhogen en langer op peil houden dan verwacht.

Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelen en vooral ongunstig voor de snelgroeiende tech- en chipbedrijven. Toch ging de beurs in Amsterdam afgelopen week wel omhoog. De AEX-index, die zaterdag precies 40 jaar oud was, eindigde met een weekwinst van bijna 2 procent.

De stemming op de effectenbeurzen wordt komende week mogelijk gedrukt door een bescheiden economische groeidoelstelling van China. Beijing mikt op een groei van 5 procent in 2023. Dat is een van de laagste groeidoelen in decennia. Voor afgelopen jaar had het land een groei van 5,5 procent voorspeld, maar groeide de economie vanwege aanhoudende coronaperikelen maar 3 procent. De groeidoelstelling is beneden de verwachtingen van veel economen.