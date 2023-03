Zonnepanelen kunnen bedrijven helpen bij geldzorgen

De energiekosten drukken een grote stempel op huishoudens vandaag de dag. In die discussie vergeet men weleens dat de energiecrisis ook een grote impact heeft op de economie. Bij een groot deel van de bedrijven in Nederland staat de winst onder druk staat omdat de energiekosten zo hoog zijn. Die kosten kunnen veelal niet goed doorberekend worden aan de klant, met als gevolg dat die kosten de winst naar beneden trekken.

Wanneer bedrijven die kosten echter wel kunnen doorrekenen, betekent dit dat prijzen omhoogschieten en consumenten bedanken daar in deze tijd van zorgen dan sneller voor, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. De Kamer van Koophandel (KVK) heeft ook oog voor de energiecrisis en meldde eind 2022 al dat het voor bedrijven die worstelen met de energielasten een goede mogelijkheid is om te investeren in zonnepanelen. Op die manier worden bedrijven minder afhankelijk van de schommelende energieprijzen.

Voordelen

Zonnepanelen bedrijven kunnen een mooie optie zijn om verschillende redenen. Natuurlijk verminderen de energiekosten al snel. Zo bespaart een bedrijf met tien zonnepanelen al snel €1000,- per jaar. Natuurlijk is de aanschaf een kleine investering. De terugverdientijd staat echter op ongeveer zes jaar en daarna kun je genieten van bijna negentien jaar gratis stroom.

Tegenwoordig kan het als bedrijf veel uitmaken als men rekening houdt met het klimaat en kan verkopen aan de consument dat zij duurzaam zijn. Met zonnepanelen kan dat. Een set van tien zonnepanelen verminderd de uitstoot van CO2 met ongeveer 1400 kilo per maand. Serieuze getallen. Een week wintersporten in Oostenrijk met een gezin stoot ongeveer ditzelfde uit…

Daarbij komt dat in 2050 in Nederland enkel nog duurzame stroom gebruikt mag worden en zonnepanelen dus een goede voorbereiding zijn op de toekomst.

Kosten

De aanschaf van zonnepanelen zijn een investering die uiteindelijk veel opleveren. Het blijft echter een grote som geld. Als bedrijf kan men gelukkig deze investering goed bekostigen met subsidies en regelingen. Naast dat een ondernemer natuurlijk de btw op zonnepanelen terug kan vragen, heeft de overheid verschillende subsidies en belastingvoordelen ingesteld om verduurzamen te bemoedigen. Mocht men voldoen aan de eisen, kan men daarbovenop ook nog gebruik maken van de Energie-Investeringsaftrek. Met die regeling kan 45,5% van de investering worden afgetrokken van de fiscale winst.

Zonnepanelen kan ook zonder eigen pand!

Ook als een ondernemer geen eigen pand hebt, kunnen zonnepanelen gewoon geplaatst worden. Let dan wel op dat dit alleen kan als er goede afspraken worden gemaakt met de verhuurder. Denk dan aan afspraken over bijvoorbeeld verzekeren. Natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met bepaalde andere aspecten. Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat zonnepanelen zowel op platte als schuine daken geplaatst kunnen worden. Een plat dak is gunstiger omdat de zonnepanelen dan in elke richting geplaatst kunnen worden en dus de meeste stroom kunnen opwekken.