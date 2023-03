Tesla verlaagt prijzen in VS voor tweede keer dit jaar

Tesla heeft de prijzen van twee van zijn modellen van elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt voor de tweede keer dit jaar verlaagd. Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen.

Tesla verkoopt zijn auto’s rechtstreeks aan consumenten en past vaak de prijzen aan. In januari werden de prijzen al tot 20 procent verlaagd om de verkoop te stimuleren. Dit keer gingen de prijzen van de Model S sedan en Model X SUV in de Verenigde Staten met respectievelijk 5000 dollar en 10.000 dollar omlaag.

De Model S-vierwielaandrijving kost nu 89.990 dollar (zo’n 84.500 euro), een daling van ruim 5 procent ten opzichte van de eerdere prijs. De Model S Plaid kost nu 109.990 dollar, ruim 4 procent minder. De prijs van de Model X-vierwielaandrijving ging met meer dan 9 procent omlaag tot 99.990 dollar en de Model X Plaid werd dik 8 procent goedkoper op 109.990 dollar.

Tijdens de investeerdersdag van het bedrijf eerder deze maand verklaarde Musk al dat “de wens van mensen om een Tesla te bezitten extreem groot” is, maar dat de prijs een beperkende factor is. Eerder verlaagde Tesla ook de prijzen in Europa en China om de vraag aan te wakkeren. De fabrikant lijkt daarmee een prijzenoorlog te starten op de markt van elektrische voertuigen.