Netflix-top opent hoofdkantoor in Amsterdam met prins Constantijn

De wereldwijde top van de Amerikaanse streamingdienst Netflix is maandagmiddag in Amsterdam om samen met prins Constantijn het nieuwe hoofdkantoor te openen voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt. Het is niet de verwachting dat Netflix een heel nieuw wereldwijd beleid gaat aankondigen, maar het zou goed kunnen dat er namen van nieuwe series en films van Nederlandse bodem worden gepresenteerd.

Netflix-topbestuurders Greg Peters en Reed Hastings gaan vervolgens in gesprek met de prins. Constantijn is voorman van Techleap.nl, een organisatie voor techstart-ups, en treedt op als gespreksleider.

De streamingdienst was eigenlijk al eerder van plan het hoofdkantoor aan de Karperstraat in Amsterdam-Zuid officieel te openen, maar dat ging niet door. Inmiddels is het bedrijf er al een paar jaar gevestigd.

Netflix kreeg er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer gebruikers bij dan verwacht, bijna 8 miljoen. In totaal hadden aan het einde van vorig jaar 231 miljoen mensen een abonnement bij het streamingplatform. In het derde kwartaal zag Netflix het aantal abonnees ook al toenemen.

Begin vorig jaar nam het aantal klanten juist af. Tijdens de coronapandemie kende Netflix een zeer sterke groei omdat mensen tijdens de lockdowns aan huis waren gekluisterd en naar vertier zochten. Maar na de heropening van de maatschappij gingen mensen weer meer de deur uit en werden veel abonnementen opgezegd. Ook heeft de onderneming te kampen met concurrentie van bijvoorbeeld Disney+, HBO Max en Amazon Prime.